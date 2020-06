Noroeste abandona a temporada, mas exige o acesso para a Série A2 do Paulista

O Noroeste, tradicional time de Bauru, anunciou, nesta quarta-feira, que não vai mais entrar em campo em 2020 por causa da pandemia do coronavírus. Com problemas financeiros e sem saber quando o futebol voltará a ser disputado, a diretoria do clube decidiu encerrar suas atividades e dispensar 51 funcionários.

Com 26 pontos, o Noroeste era o líder da Série A3 do Campeonato Paulista, com seis pontos de vantagem para o São Bernardo e oito para Velo Clube, Capivariano, Comercial e Batatais. O time obteve oito vitórias, dois empates e apenas uma derrota.

A sede do clube só voltará a ser aberta em dezembro, quando terá início a pré-temporada para 2021. Já as redes sociais não serão atualizadas até que o clube volte a ter receita para recontratar os funcionários.

"O Paulista 2020 acabou. O Noroeste reabrirá em dezembro para a pré-temporada da Série A2 de 2021. Aguardamos a oficialização do acesso para recontratar os profissionais da comissão técnica e jogadores. Contamos com o bom senso e definição da Federação (Paulista de Futebol). Não é a decisão que gostaríamos, mas não há outra decisão a ser tomada senão esta", afirmou o presidente Rodrigo Gomes.

O Noroeste era a favor da retomada da Série A3, desde que a data não ultrapassasse 17 de maio, mas o campeonato não tem data para retornar, pois os órgãos de saúde não aprovam o retorno das práticas esportivas.