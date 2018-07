Noroeste empata fora e garante acesso no Paulista

O empate deixou o time de Bauru com dez pontos, na liderança do Grupo 2, e o clube não pode mais ser alcançado pelo terceiro colocado, o próprio São José, que ficou com cinco pontos. O time de Bauru festeja também o seu centenário de fundação.

O time do Vale do Paraíba está praticamente eliminado. Precisa torcer para que o Guaratinguetá perca os dois jogos que tem a fazer, além de vencer o União São João na última rodada.

Ainda neste sábado, Linense e São Bernardo também garantiram o acesso e o clube de Lins assegurou ainda o título da competição, pelo Grupo 3. O Linense venceu o Barbarense por 2 a 1 e chegou aos 12 pontos, contra nove do São Bernardo, que empatou por 1 a 1 com o Pão de Açúcar.

No domingo, a rodada será completada com o jogo entre União São João e Guaratinguetá, e um empate também garante o último na elite do Paulista.

Confira os jogos da penúltima rodada da Série A-2 do Paulista:

Sábado

São Bernardo 1 x 1 Pão de Açúcar

União Barbarense 1 x 2 Linense

São José 1 x 1 Noroeste

Domingo

15 horas

Guaratinguetá x União São João