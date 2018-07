Norte-americanos ensinam brasileiros a identificar materiais nucleares

SÃO PAULO - Durante dez dias, a partir desta segunda-feira, 24 policiais federais e estaduais e servidores da Receita Federal e de outros órgãos irão fazer, em Brasília, um curso de Gerenciamento de Controle de Fronteiras. As instruções sobre o combate ao terrorismo serão dadas por representantes da embaixada dos Estados Unidos.

A troca de experiência e o aprendizado de novas técnicas com especialistas estrangeiros faz parte do plano de segurança desenvolvido para a Copa do Mundo. No curso, os brasileiros aprenderão a identificar explosivos, materiais químicos, biológicos, radioativos e nucleares.

Também nesta segunda, 360 agentes que ocuparão posições estratégicas na Copa do Mundo e, antes, na Copa das Confederações, farão um curso para coordenar, administrar e analisar cenários de segurança pública. Serão 12 turmas, com aulas no Rio e em Brasília.