Noruega x Espanha: onde assistir ao jogo pelas Eliminatórias para a Euro

As seleções da Noruega e da Espanha se enfrentam neste sábado, às 15h45 (horário de Brasília), no estádio Ullevaal, na cidade de Oslo, capital da Noruega, pelas Eliminatórias da Eurocopa. A Noruega x Espanha terá transmissão ao vivo pelo Space.

No Grupo F da competição, a seleção espanhola é quem lidera, com 18 pontos. A rival Noruega, que vem de dois empates consecutivos no torneio, ocupa a quarta colocação e soma nove.

Últimos jogos da Noruega (todos pelas Eliminatórias da Eurocopa)

26/3 Noruega 3 x 3 Suécia

07/6 Noruega 2 x 2 Romênia

10/6 Ilhas Faroé 0 x 2 Noruega

05/9 Noruega 2 x 0 Malta

08/9 Suécia 1 x 1 Noruega

Últimos jogos da Espanha(todos pelas Eliminatórias da Eurocopa)

26/3 Malta 0 x 2 Espanha

07/6 Ilhas Faroé 1 x 4 Espanha

10/6 Espanha 3 x 0 Suécia

05/9 Romênia 1 x 2 Espanha

08/9 Espanha 4 x 0 Ilhas Faroé