Norueguês de 16 anos é inscrito pelo Real na Liga dos Campeões

Considerado uma das principais promessas do futebol mundial na atualidade, o recém-contratado meia norueguês Martin Odegaard, de apenas 16 anos, fez nesta quarta-feira a sua estreia pelo time B do Real Madrid. O garoto participou de amistoso contra o Beijing Guoan, da China, que terminou empatado por 3 a 3.

Odegaard ficou em campo até os 15 minutos do segundo tempo e iniciou a jogada do primeiro gol da equipe madrilenha, logo aos 3 da etapa inicial, marcado por Mariano.

E, ainda mais importante do que a sua estreia pela equipe B do Real, foi o fato de que o norueguês acabou sendo inscrito no time A do clube para a continuidade da Liga dos Campeões, no qual a equipe comandada por Carlo Ancelotti terá pela frente o Schalke 04, no jogo de ida das oitavas de final, no próximo dia 18, na Alemanha.