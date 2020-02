Norwich x Liverpool: onde assistir ao vivo ao jogo pelo Campeonato Inglês

Norwich e Liverpool se enfrentam neste sábado pela 26.ª rodada do Campeonato Inglês. A partida será realizada às 14h30 (horário de Brasília) no estádio Carrow Road, em Norwich. É possível assistir ao confronto pela TV e pela internet.

Onde assistir ao vivo Norwich x Liverpool?

A partida terá transmissão pela ESPN Brasil e pela Watch ESPN, o canal de streaming da ESPN.

O Liverpool é o líder disparado do Campeonato Inglês com 73 pontos, com 22 a mais que o vice Manchester City. Na última rodada, no dia 1.º deste mês, o time de Liverpool goleou em casa o Southampton por 4 a 0, no estádio Anfield Road.

O Norwich faz uma campanha decepcionante e ocupa a 20.ª e última colocação, com 18 pontos. O time vem de um empate sem gols contra o Newcastle como visitante.