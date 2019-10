Norwich x Manchester United: como ver ao vivo ao jogo do Campeonato Inglês

Norwich e Manchester United se enfrentam, neste domingo, às 13h30, pela décima rodada do Campeonato Inglês. O jogo terá transmissão do DAZN.

O Norwich é um dos piores times do campeonato, com apenas sete pontos ganhos, fruto de duas vitórias, um empate e seis derrotas. A equipe obteve, no entanto, uma incrível vitória, por 3 a 2, sobre o Manchester City.

O Manchester United também não faz boa campanha. O tradicional time acumula dez pontos e tenta fugir dos últimos lugares. São apenas duas vitórias, quatro empates e três derrotas. A equipe vai bem nos clássicos, mas tropeça nos pequenos.

ÚLTIMOS CINCO JOGOS DO NORWICH (todos pelo Campeonato Inglês):

Bournemouth 0 x 0 Norwich

Norwich 1 x 5 Aston Villa

Crystal Palace 2 x 0 Norwich

Burnley 2 x 0 Norwich

Norwich 3 x 2 Manchester Ciity

ÚLTIMOS CINCO JOGOS DO MANCHESTER UNITED:

Partizan 0 x 1 Manchester United (Liga Europa)

Manchester United 1 x 1 Liverpool (Campeonato Inglês)

Newcastle 1 x 0 Manchester United (Campeonato Inglês)

AZ Alkmaar 0 x 0 Manchester United (Liga Europa)

Manchester United 1 x 1 Arsenal (Campeonato Inglês)