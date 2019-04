Nos 50 jogos, Felipão é o 4º treinador que menos perdeu na história do Palmeiras

O técnico Luiz Felipe Scolari completa nesta quarta-feira, diante do Junior Barranquilla, no Allianz Parque, seu 50º desde que voltou ao Palmeiras. Com cinco derrotas até agora, Felipão é o quarto treinador que menos perdeu na história do clube, considerando-se os primeiros 50 jogos. O treinador que possui melhor aproveitamento é Oswaldo Brandão, que só perdeu duas vezes.

Embora tenha números sejam positivos, Felipão enfrenta a primeira turbulência desde sua chegada no mês de agosto. A eliminação na semifinal do Campeonato Paulista diante do São Paulo, a falta de gols nos últimos jogos e a fraca atuação do time despertaram as primeiras críticas.

Depois do título brasileiro do ano passado, do sucesso do rodízio de titulares e das campanhas de semifinalista na Copa do Brasil e Libertadores, o Palmeiras deixou de mostrar o mesmo nível seguro de atuações.

A chance de recuperação será na Copa Libertadores nesta semana. O clube terá dois compromissos pela disputa até a estreia no Campeonato Brasileiro, no fim do mês. Nesta quarta-feira, o time recebe o Junior Barranquilla, no Allianz. A torcida já comprou 26 mil ingressos para o confronto. Duas semanas depois, o Palmeiras viaja ao Peru para enfrentar o Melgar.