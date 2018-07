Nos acréscimos, Liverpool empata com Arsenal no Inglês

Com o tropeço, o Arsenal chegou aos 63 pontos, mas ainda segue distante do líder Manchester United, que tem 69. Sem maiores pretensões no campeonato, o Liverpool soma 48 pontos, na sexta colocação, ainda dentro da zona de classificação para a Liga Europa.

O clássico deste domingo foi marcado por um susto aos 15 minutos do segundo tempo. Carragher se chocou de cabeça com Flanagan e desmaiou em campo. Ele foi imobilizado ainda no gramado e deixou o jogo mais cedo, de maca.

O lance paralisou a partida e gerou um acréscimo de oito minutos ao final, que prolongou o sofrimento do Arsenal em campo. Depois de um primeiro tempo de poucos atrativos, o jogo foi decidido nos acréscimos da segunda etapa.

O time da casa marcou primeiro, aos 52 minutos. Van Persie bateu pênalti no canto esquerdo do goleiro Reina e levantou o Emirates. A torcida londrina já comemorava a vitória nas arquibancadas quando o árbitro marcou nova penalidade, para o Liverpool. Kuyt bateu firme no canto e decretou o empate, aos 57.