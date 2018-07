Nos anos 50, Pepe abriu série de títulos do Santos

O ‘Canhão da Vila’, com 405 gols pelo Santos, jamais se esquece justamente do primeiro título daquela sequencia porque o time vinha de um período de 20 anos de jejum.

Foi de Pepe o gol que sacramentou a vitória por 2 a 1 diante do Taubaté, na Vila Belmiro, garantindo o título sem a necessidade um jogo extra com o Corinthians – a disputa era por pontos corridos. “Bati cruzado e fomos campeões. Como agora sempre tivemos jogadores jovens e um time ofensivo. É o DNA do Santos.

Outro ídolo do time da Vila, o ex-atacante Coutinho, 72 anos, que estreou no Santos em 58, e também participou dos anos em que o time conquistou todos os títulos possíveis. O ‘Gênio da Área’ enalteceu a atual série de finais do time. “O Paulistão sempre é importante, é o nosso campeonato. Quando ganha outro time aí falam que é importante.”