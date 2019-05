'Nós conseguimos impor nosso jogo', diz Mayke após vitória tranquila do Palmeiras

O lateral Mayke foi um dos destaques da vitória do Palmeiras sobre o Sampaio Corrêa por 2 a 0 pelas oitavas de final da Copa do Brasil nesta quinta-feira, no Allianz Parque. Com um gol - seu primeiro na temporada - e uma assistência, o lateral deu uma contribuição direta para o time de Felipão confirmar a vaga nas quartas de final. No jogo de ida, vitória por 1 a 0.

"A equipe está toda de parabéns. O time deles é um time muito bom. Conseguimos impor nosso ritmo em casa. Conseguimos nos classificar para a próxima fase. Domingo tem jogo importante, já é outro campeonato", disse o jogador, referindo-se ao confronto com a Chapecoense, fora de casa, pelo Brasileirão.

Mayke celebrou a situação inusitada de ser um dos artilheiros da equipe na partida. "Normalmente não é o lateral que faz o gol. Ele apenas dá o passe e a assistência. Mas estou muito feliz com o gol e com o fato de poder ter ajudado o time a conseguir a vaga", disse. "Mas vou continuar dando passes. Temos muitos atacantes de qualidade na nossa equipe.

Para o lateral, o fato de o time ter se preservado fisicamente na segunda etapa foi uma atitude normal. Após o segundo gol, anotado no início do segundo tempo, a equipe alviverde praticamente administrado o resultado e a classificação. "É normal (administrar). Como diz o Felipão, o importante é conseguir se classificar. Não tem esse lance de jogo feio", disse o melhor do jogo.