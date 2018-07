Nos Estados Unidos, Tite recomeça a sua história no Corinthians

Treinador mais vitorioso da história do Corinthians, Tite reestreia oficialmente nesta quinta-feira, às 22h30 (horário de Brasília), no clube alvinegro. Um ano depois de sua saída, será um recomeço diferente, longe da torcida. O time enfrentará o Colônia, da Alemanha, em Orlando, nos Estados Unidos, onde a equipe participa do torneio amistoso Florida Cup e realiza parte da sua pré-temporada.

O jogo será disputado no Complexo da Disney, onde as arquibancadas têm capacidade para apenas 3.500 torcedores. A expectativa é que 3 mil sejam corintianos. São torcedores que compraram pacotes de viagem para viajar com o time, brasileiros que moram nos Estados Unidos ou estão no país a turismo.

Como a equipe retornou das férias há apenas 10 dias, Tite deve substituir os 11 titulares no intervalo a fim de evitar lesões provocadas pela falta de preparo físico. O mesmo deve ocorrer no sábado, quando o Corinthians enfrentará o Bayer Leverkusen, em Jacksonville.

A grande novidade da equipe deve ser a volta de Emerson. O atacante retornou de empréstimo do Botafogo, onde foi afastado por problemas disciplinas.

Outras mudanças em relação ao time de Mano Menezes são as entradas do zagueiro Felipe no lugar de Anderson Martins (que voltou para o Catar) e o uruguaio Lodeiro, que ganhou a vaga de Petros. Assim, o Corinthians deve jogar com Cassio; Fagner, Felipe, Gil e Fábio Santos; Ralf, Elias, Lodeiro e Renato Augusto; Emerson e Guerrero.

É possível que o torcedor veja a partir desta quinta um Corinthians com "cara europeia". Em seu ano sabático, Tite viajou para a Europa para assistir a alguns jogos e chegou a se encontrar com o italiano Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid.

Durante os treinos, Tite realizou apenas atividades em campo reduzido, como costumam trabalhar as equipes da Europa. Seu principal pedido é que os jogadores troquem passes curtos e rápidos.

Apesar de os titulares atuarem 45 minutos, o jogo desta quinta servirá para Tite ver como a equipe vai reagir após pouco mais de uma semana de treinos e quanto o time ainda precisa evoluir até a partida que realmente interesse neste início de ano, que é estreia na fase preliminar da Copa Libertadores, no dia 4 de fevereiro, diante do Once Caldas, da Colômbia.

Tite era o treinador do Corinthians em 2011, quando a equipe deu um dos maiores vexames da sua história ao ser eliminada pelo Deportes Tolima na mesma fase preliminar da competição continental. Agora, o treinador confia que o time chegará mais forte ao torneio do que há quatro anos porque terá mais tempo para treinar.