Nos EUA, Adriano pede para voltar ao Flamengo

Logo após a eliminação do Flamengo na Copa do Brasil, selada com uma derrota por 2 a 1 para o Fortaleza, na noite desta quarta-feira, em Volta Redonda (RJ), o atacante Adriano usou as redes sociais para revelar que deseja voltar ao time carioca. Destaque da equipe rubro-negra na campanha do título do Brasileirão de 2009, quando viveu o auge de sua segunda passagem pelo clube que o revelou para o futebol, o jogador postou uma foto sua na qual exibia um semblante de tristeza e escreveu a seguinte frase: "Gente, eu quero voltar para o Mengão, mas não depende de mim e do Flamengo. Obrigado".

O ex-jogador da seleção brasileira atualmente defende o Miami United, dos Estados Unidos, mas, já após a sua estreia pela equipe, com derrota por 5 a 0 para o Miami Fusion em 1º de maio, retornou ao Brasil, ficou nove dias no País e voltou a gerar dúvidas sobre a continuidade de sua carreira. Instável e há anos sem conseguir ter boa sequência de partidas por um time do futebol profissional, ele ainda voltou aos Estados Unidos em seguida para disputar um amistoso no último sábado contra o Las Vegas City, que contou com Ronaldinho Gaúcho em campo. Na ocasião, ajudou o seu time a vencer o confronto por 3 a 1 e marcou um gol de pênalti.

Gente eu quero voltar pro mengao mais não depende de mim e do flamengo obrigado Uma foto publicada por @adrianoimperador em Mai 18, 2016 às 8:04 PDT

O Miami United disputa a liga NPSL, que é apenas a quarta mais importante do futebol nos Estados Unidos, onde Adriano garantiu que irá cumprir o seu contrato com o time norte-americano, que vai até março de 2017.