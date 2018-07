Nos EUA, Beckham nega que queria jogar no Tottenham

O meia David Beckham se reapresentou na última quinta-feira ao Los Angeles Galaxy, após seis semanas treinando com o Tottenham, na Inglaterra. Ao contrário do que se especulou, o jogador afirmou que não tinha nenhum interesse em atuar pela equipe e queria apenas ficar em forma para voltar a jogar nos Estados Unidos.

"Meu objetivo principal era ficar em forma para o Galaxy e para a temporada da MLS (Major League Soccer - campeonato nacional dos Estados Unidos). Meu objetivo não era jogar por um time da Inglaterra", declarou o jogador.

Beckham esteve treinando com a equipe inglesa durante o período de férias do Los Angeles Galaxy. Em meio a este tempo, o Tottenham tentou a contratação do jogador por empréstimo, mas o time norte-americano pediu o pagamento de um seguro contra lesões, com valor considerado muito alto, fato que inviabilizou o negócio.

"Mesmo que eu tivesse acertado o empréstimo e mesmo que eu tivesse jogado algumas partidas, neste momento eu estaria voltando de qualquer forma. Isso estava acertado e nada mudaria", afirmou o meia.

Alheio à polêmica, o meia Landon Donovan, astro da seleção norte-americana e do Galaxy, comemorou a volta de seu companheiro. "Tudo com o que nos importamos é que ele esteja aqui, ele quer estar aqui e quer jogar. Hoje (quinta-feira) ele demonstrou que quer ajudar a equipe", disse o jogador.