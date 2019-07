Nos EUA, Gabriel Martinelli marca em estreia com vitória pelo Arsenal

A preparação do Arsenal para a temporada 2019/2020 do futebol europeu começou com vitória e gol de Gabriel Martinelli. No fim da noite de segunda-feira, o time londrino derrotou o Colorado Rapids por 3 a 0, em amistoso disputado na casa do time dos Estados Unidos, o Dick's Sporting Goods Park, em Commerce City.

Eleito a revelação da última edição do Campeonato Paulista e também para a seleção do torneio, Martinelli foi contratado recentemente pelo Arsenal junto ao Ituano, em negociação estimada em 6 milhões de libras (aproximadamente R$ 28 milhões).

O amistoso contra o Colorado Rapids foi o primeiro compromisso do Arsenal em sua pré-temporada, com o técnico Unai Emery aproveitando o duelo para testar jovens jogadores, como Martinelli. Assim, os principais nomes do elenco, como Alexandre Lacazette, Mesut Ozil e Pierre-Emerick Aubameyang, só foram acionados nos minutos finais do segundo tempo.

O Arsenal abriu 2 a 0 no primeiro tempo do amistoso com os gols marcados por Bukayo Saka e James Olayinka. Já o gol de Martinelli, de peito, saiu aos 16 minutos da etapa final.

O gol e a atuação podem ser importantes para Martinelli, de apenas 18 anos, conquistar seu espaço no elenco do Arsenal para a temporada 2019/2020, como destacou Emery.

"Nossa ideia é dar a todos os jovens jogadores chances de estar conosco, primeiro no CT e depois de jogar partidas como hoje. A ideia é dar-lhes mais chances em outras partidas. Eles vão ganhar a possibilidade de estar conosco com suas performances", afirmou o treinador.

O Arsenal voltará a campo na sua pré-temporada nesta quarta-feira, quando vai enfrentar o Bayern de Munique em Carson, na Califórnia, pela International Champions Cup, um torneio amistoso.