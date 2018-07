Nos EUA, Manchester United bate Barcelona em amistoso; PSG e Chelsea empatam A pré-temporada dos clubes europeus nos Estados Unidos é certeza de estádios cheios. Neste sábado não foi diferente. Mesmo com a partida sendo iniciada ao meio dia, no horário local, Manchester United e Barcelona se enfrentaram com casa cheia na cidade de Santa Clara, na Califórnia. Em campo, o time inglês não perdoou as ausências do argentino Lionel Messi e do brasileiro Neymar no rival espanhol e ganhou com autoridade por 3 a 1.