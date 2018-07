Nos EUA, Rakitic exalta peso de Barça iniciar bem série de clássicos com o Real

Junto com o elenco do Barcelona nos Estados Unidos, onde o clube vem realizando parte de sua pré-temporada, o meio-campista Ivan Rakitic exaltou a importância de o time fazer uma boa partida diante do Real Madrid, neste sábado, às 21 horas (de Brasília), em Miami, embora o clássico seja válido por uma competição apenas amistosa, que é a International Champions Cup.

O jogador croata reconheceu que esportivamente o resultado do confronto em solo norte-americano não terá peso, mas destacou que será bom iniciar bem a série de três duelos que travará com o rival em um intervalo de menos de 20 dias. Após medirem forças neste sábado, as duas equipes voltarão a se enfrentar nos dias 13 e 16 de agosto pela final da Supercopa da Espanha, que marca o embate entre os campeões do Campeonato Espanhol e da Copa do Rei.

"Este será um clássico amistoso e logo virá a Supercopa, na qual jogaremos para conquistar o primeiro título da próxima temporada. Quero ganhar sempre e ainda mais por ser um clássico", afirmou Rakticic, em entrevista coletiva reproduzida nesta sexta-feira pelo site oficial do Barcelona.

Na mesma conversa com os jornalistas nos Estados Unidos, o meio-campista foi questionado sobre como vê a possibilidade de Neymar aceitar a proposta do Paris Saint-Germain e deixar o clube espanhol. Ao abordar o assunto, o atleta disse apostar na permanência do astro no Barça e destacou que a mesma seria uma notícia ótima para o time catalão. "Queremos que fique conosco. Ele têm uma grande importância para nós", enfatizou.

Por ser o atual campeão do Campeonato Espanhol, o Real terá a vantagem de fazer o jogo de volta da decisão da Supercopa da Espanha no Santiago Bernabéu, em 16 de agosto, três dias após o Barça tentar conquistar um placar expressivo na partida de ida, no Camp Nou. Neste torneio amistoso nos EUA, com três gols marcados por Neymar, o time catalão obteve vitórias sobre Juventus (2 a 1) e Manchester United (1 a 0).