Nos EUA, São Paulo empata sem gols com Orlando City

Na estreia do atacante Alan Kardec, contratado em uma negociação polêmica junto ao Palmeiras no mês passado, o São Paulo ficou no empate sem gols com o Orlando City, em Orlando, nos Estados Unidos, no primeiro amistoso do clube brasileiro durante o período de intertemporada em solo norte-americano por causa da paralisação do futebol nacional para a disputa da Copa do Mundo. O jogador teve uma atuação discreta e foi substituído por Luis Ricardo aos 25 minutos do segundo tempo.

Em campo, por causa da diferença técnica entre as equipes, o São Paulo foi superior na maior parte do tempo. Mesmo com as "pernas presas" depois de 10 dias de "férias" e uma semana de treinos físicos já nos Estados Unidos, o time brasileiro criou várias chances de gol. No primeiro tempo, em que o centroavante Luis Fabiano teve de sair para e entrada de Ademilson por causa de um desconforto muscular, a melhor oportunidade foi de Douglas, em um chute que bateu no pé da trave.

Na segunda etapa, o Orlando City pareceu que iria complicar as coisas para o São Paulo e exigiu boa defesa de Rogério Ceni logo aos dois minutos. Mas ficou só nisso. O São Paulo voltou a comandar as ações e na melhor oportunidade, aos 11, Ademilson tentou cruzamento pela esquerda, a bola desviou na zaga e bateu no travessão. No rebote, sem marcação, Paulo Henrique Ganso - que completou 100 jogos pelo clube - chutou para fora.

No duelo desta sexta, o técnico Muricy Ramalho fez cinco substituições. O time que jogou foi: Rogério Ceni; Douglas, Rodrigo Caio, Antônio Carlos e Lucas Evangelista; Souza, Maicon (Denilson) e Paulo Henrique Ganso (Boschilia); Osvaldo (Alexandre Pato), Alan Kardec (Luis Ricardo) e Luis Fabiano (Ademilson).

O São Paulo está na Flórida para um período de treinos, que visam o retorno das competições nacionais após a disputa da Copa do Mundo. O time tricolor treinará em terras norte-americanas até o próximo dia 28, quando voltará ao Brasil para dar sequência ao seu processo de preparação.

O Orlando City, adversário desta sexta, foi criado em 2010 e disputa a USL (United Soccer League), considerada a segunda liga em importância no país. Mas, em 2015, a equipe passará a jogar a MLS (Major League Soccer), que representa a primeira divisão dos Estados Unidos.

Curiosamente, Orlando City e São Paulo devem fechar um acordo fora dos campos nos próximos dias envolvendo a contratação de Kaká. O meia deve acertar a sua ida ao time paulista por empréstimo de seis meses antes de defender a equipe norte-americana em 2015. Ele tenta a sua liberação por parte do Milan, seu atual clube.