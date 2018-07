Nos pênaltis, Arsenal supera Wigan e vai à final da Copa da Inglaterra

LONDRES - O Arsenal espantou a crise neste sábado ao conquistar uma sofrida classificação à final da Copa da Inglaterra, no Estádio de Wembley. Depois de deixar a briga pelo título do Campeonato Inglês, o time precisou dos pênaltis para superar o Wigan, após empate por 1 a 1 no tempo normal e 0 a 0 na prorrogação, para entrar na briga pelo título.

O adversário do Arsenal sairá do confronto entre o Hull City e o Sheffield United, que se enfrentarão neste domingo, também em Wembley. A grande final está marcada para o dia 17 de maio, no mesmo estádio.

Diante do atual campeão, o Arsenal teve dificuldade neste sábado e precisou buscar o empate depois que Gomez abriu o placar em cobrança de pênalti, aos 17 minutos do segundo tempo. A suada igualdade só veio aos 36, com Mertesacker, ao completar de cabeça, depois de bate-rebate dentro da área.

Com o placar empatado, o duelo foi para a prorrogação, sem gols. Nos pênaltis, então, o Arsenal fez valer a sua superioridade ao converter as quatro finalizações que teve. Só não bateu a quinta porque o Wigan desperdiçou duas cobranças com Caldwell e Collison e perdeu as chances de seguir na disputa.