Nos pênaltis, Chivas leva título da Concacaf e se garante no Mundial de Clubes

O Chivas sofreu, mas faturou o título da Liga dos Campeões da Concacaf, em confronto encerrado no início da madrugada desta quinta-feira (no horário de Brasília), em Guadalajara, ao vencer o Toronto FC por 4 a 2, nas disputas por pênaltis, depois de ter sido derrotado por 2 a 1 no tempo normal da partida de volta da decisão.

+ Proposta de Mundial de Clubes com 24 times abre guerra na Fifa

+ Putin convida Temer para a festa de abertura da Copa do Mundo

Assim, o time mexicano também se classificou pela primeira vez em sua história para o Mundial de Clubes da Fifa, cuja edição deste ano será realizada em dezembro, nos Emirados Árabes Unidos.

Antes deste duelo no estádio Akron, em Guadalajara, o Toronto havia sido batido por 2 a 1 na partida de ida da final, na semana passada, no Canadá. Porém, conseguiu devolver a vitória pelo mesmo placar no duelo de volta para forçar a disputa por pênaltis.

O Chivas deu a impressão de que a conquista do título seria mais tranquila após fazer 1 a 0 com um gol de Orbelin Pineda aos 18 minutos do primeiro tempo. Ainda na etapa inicial, entretanto, o time canadense conseguiu a virada com gols do norte-americano Jozy Altidore, aos 25, e do italiano Sebastian Giovinco, aos 43.

Nas penalidades, Oswaldo Alanis, Jesus Godinez, Alan Pulido e Angel Zaldivar converteram as suas cobranças pelo Chivas, enquanto apenas Giovinco e Marco Delgado foram felizes nas batidas do Toronto FC.

O título também fez o Chivas encerrar um jejum de 56 anos, pois não se sagrava campeão da Concacaf desde 1962. "Estou feliz porque o que conquistamos é muito importante e profundo, é a primeira vez que o Chivas poderá participar de um Mundial de Clubes. Estes jogadores deram tudo o que tinham por este sucesso, para fazer história. A união tornou possível o triunfo", comemorou o técnico do Chivas, Matías Almeyda, argentino que depois reforçou: "Foi um grande jogo diante de um grande rival, mas colocamos lá no alto a bandeira do México".

Já o Toronto almejava se tornar o primeiro time da Major League Soccer, a principal liga de futebol dos Estados Unidos, a conquistar o título da Concacaf desde que o Los Angeles Galaxy obteve o feito em 2000.

O troféu obtido pelo Chivas também ampliou o domínio do México na competição continental, cujos últimos 13 campeões foram clubes do país. O último time de outra nação a ganhar o torneio foi o Saprissa, da Costa Rica, em 2005.