Nos pênaltis, Corinthians supera Red Bull e vai às oitavas da Copinha

Após uma goleada por 6 a 0 na segunda fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Corinthians sofreu nesta segunda-feira para passar da terceira fase às oitavas de final. A classificação veio com uma vitória por 4 a 2 sobre o Red Bull Brasil, nos pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal, em Itu.

O próximo adversário dos corintianos será o Visão Celeste-RN, dono da melhor campanha da história do futebol potiguar na Copinha e único time nordestino que segue vivo na disputa. No mata-mata, a equipe da Parnamirim passou por Fortaleza e Primavera.

Em campo, Corinthians e Red Bull Brasil fizeram um primeiro tempo bastante movimentado e de muito equilíbrio. Após o Red Bull abrir o placar com Luis Phelipe, logo aos cinco minutos de jogo, o Corinthians empatou com Rafael Bilu, aos 27, e contou com um golaço de Fabrício Oya para virar, aos 31. O time campineiro não se rendeu e buscou o empate aos 38, com mais um gol de Luis Phelipe.

Na segunda etapa, o intensidade do primeiro tempo foi mantida, mas os dois lados mostraram mais nervosismo e não conseguiram balançar a rede. Com isso, a decisão foi para os pênaltis. Todas as cobranças do lado corintiano foram convertidas. Pelo Red Bull, Chrigor mandou por cima do gol e Léo teve o chute defendido por Diego.