Nos pênaltis, Coritiba garante classificação às oitavas da Copa São Paulo

O Coritiba é mais um time confirmado nas oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O time paranaense ficou no empate por 2 a 2 contra o São Caetano na tarde desta segunda-feira e garantiu a classificação nos pênaltis. Da mesma forma, o Visão Celeste avançou diante do Primavera, após empate por 1 a 1 no tempo normal.

Na Rua Javari, em São Paulo, o Coritiba saiu na frente com Igor Paixão aos 32 minutos do primeiro tempo. O São Caetano virou na segunda etapa, com gols de Gabriel Silva, aos 12, e Hernandes, aos 23 minutos. Mas Igor Paixão voltou a deixar tudo igual aos 27. Nos pênaltis, foram nove cobranças para cada lado e o time paranaense seguiu vivo no torneio com a vitória por 6 a 5.

Já o Primavera recebeu o Visão Celeste em Indaiatuba e saiu perdendo. Eduardo marcou para o time potiguar aos 10 minutos. Vitor, aos 39 do primeiro tempo, empatou para o Primavera. Mas, nos pênaltis, o Visão Celeste venceu por 3 a 2 e carimbou vaga na próxima fase.

O Coritiba enfrentará na próxima fase o vencedor de Vasco e Manthiqueira. Já o Visão Celeste terá pela frente quem ganhar de Corinthians e Red Bull Brasil. Além deles, Atlético-MG e Grêmio também se classificaram para as oitavas.

Quatro confrontos das oitavas já estão definidos. O Rio Preto enfrentará o Cruzeiro, enquanto o Botafogo joga contra o Guarani e o Palmeiras terá o Figueirense pela frente. Já o São Paulo jogará contra o Mirassol. Os times que seguem se enfrentam em partidas únicas de mata-mata até a grande decisão.