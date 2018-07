Nos pênaltis, Fluminense bate Botafogo e avança à final

Botafogo e Fluminense fizeram uma partida nervosa, brigada, pelas semifinais da Taça Guanabara, nesta quinta-feira, no Engenhão. O equilíbrio se refletiu no empate por 1 a 1 no tempo regulamentar, com gols de Elkeson e Leandro Euzébio no segundo tempo. Na decisão por pênaltis, melhor para o clube tricolor por 4 a 3, que avança para encarar o Vasco na grande final do primeiro turno do Campeonato Carioca, no próximo domingo, às 16 horas, no mesmo estádio.

A classificação se consumou quando o uruguaio Loco Abreu, ídolo alvinegro e famoso por suas cavadinhas, cobrou tradicionalmente e parou nas mãos de Diego Cavalieri, na última cobrança da disputa por pênaltis.

Andrezinho, Herrera e Renato marcaram para o Botafogo - Lucas perdeu. Fred, Thiago Neves, Rafael Moura e Anderson converteram para os tricolores, com Jean falhando.

"Muitos não acreditavam que nós chegaríamos na final. O grupo todo está de parabéns, não só eu", comentou Diego Cavalieri logo após a vitória. Questionado, o técnico Abel Braga promoveu mudança significativa na equipe titular e na relação dos reservas, mostrando que cedia a pressões de bastidores. Wellington Nem entrou no lugar de Rafael Sóbis, que sequer ficou no banco, assim como Wagner. Caros, mas pouco produtivos, os jogadores perdem espaço no grupo gradativamente.

Dentre os alvinegros, faltavam Maicosuel, suspenso e machucado, além de Loco Abreu em boa forma. O atacante uruguaio voltava de lesão muscular na coxa.

O Botafogo começou tomando a iniciativa do jogo, mas com isso abria espaços na retaguarda para os contra-ataques tricolores. Foi dessa forma que Fred quase abriu o marcador, aos 15 minutos, mas Jefferson evitou o gol. Quando Elkeson e Lucas subiram de produção, o time alvinegro melhorou, mas o único perigo à meta de Diego Cavalieri foi um chute rasteiro de Andrezinho, já aos 43 minutos.

"É um duelo difícil, duro. Temos que aproveitar as chances que aparecerem. Tenho certeza que virão no segundo tempo", analisou Fred. De fato, o camisa 9 tricolor teve outra chance logo no início da segunda etapa, mas parecia que a noite não era sua. Ele subiu para cabecear livre, mas mandou à esquerda de Jefferson, que apareceu bem em nova cabeçada de Thiago Neves, pouco depois.

Quando o Fluminense era melhor, os botafoguenses chegaram ao gol. Lucas lançou Herrera, a zaga tricolor fez linha de impedimento e errou. O argentino rolou para Elkeson, que não desperdiçou, aos 30 minutos. Erro de um lado, erro do outro. Desta vez foi a zaga alvinegra que falhou na saída do impedimento e Leandro Euzébio apareceu livre para empatar, aos 34.

Os minutos finais foram de apreensão e as equipes evitaram se arriscar, satisfazendo-se em levar a definição da vaga para as cobranças de pênaltis.

BOTAFOGO 1 (3) x (4) 1 FLUMINENSE

BOTAFOGO - Jefferson; Lucas, Antônio Carlos, Fábio Ferreira e Márcio Azevedo; Marcelo Mattos (Caio), Renato, Andrezinho e Elkeson (Lucas Zen); Herrera e Loco Abreu. Técnico: Oswaldo de Oliveira

FLUMINENSE - Diego Cavalieri; Bruno (Rafael Moura), Anderson, Leandro Euzébio e Carlinhos; Edinho, Diguinho, Deco (Jean) e Thiago Neves; Wellington Nem (Araújo) e Fred. Técnico: Abel Braga

GOLS - Elkeson, aos 30, e Leandro Euzébio, aos 34 minutos do segundo tempo. Nos pênaltis: Andrezinho, Herrera e Renato marcaram e Lucas e Loco Abreu erraram para o Botafogo; Fred, Thiago Neves, Rafael Moura e Anderson marcaram e Jean errou para o Fluminense

CARTÕES AMARELOS - Antônio Carlos (Botafogo); Edinho (Fluminense)

ÁRBITRO - Péricles Bassols Pegado Cortez

RENDA - R$ 541.615,00

PÚBLICO - 17.027 pagantes

LOCAL - Estádio Olímpico João Havelange (Engenhão), no Rio de Janeiro (RJ).