Nos pênaltis, Grêmio bate Ypiranga e avança no Gaúcho O Grêmio voltou a decepcionar neste domingo. Vindo de uma derrota para o Oriente Petrolero no meio de semana, o time de Renato Gaúcho precisou da decisão por pênaltis para eliminar o Ypiranga e avançar às semifinais do segundo turno do estadual. No tempo normal, empate em 1 a 1 em Erechim.