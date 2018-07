Nos pênaltis, Liverpool derrota Manchester City em amistoso

Revivendo a disputa pelo título inglês, Liverpool e Manchester City se reencontraram nesta quarta-feira em duelo pelo torneio amistoso Champions Cup, disputado nos Estados Unidos. E, jogando no Yankee Stadium, em Nova York, o vice superou o campeão nacional nos pênaltis por 3 a 1, após empate por 2 a 2 no tempo normal.

O torneio, que conta com outros grandes da Europa, faz parte da pré-temporada das equipes. Para o Liverpool, serve para testar jogadores como o meia Emre Can, um dos reforços contratados nesta janela de transferências. E também para avaliar como o ataque se comporta sem a presença de Luis Suárez, negociado com o Barcelona.

Neste aspecto, o técnico Brendan Rodgers se preocupará menos do que imaginava porque o Liverpool foi mais ofensivo que o rival, apesar de contar com menos jogadores de renome. O vice-campeão inglês saiu atrás por duas vezes na partida, mas buscou o empate e esteve mais perto de marcar o terceiro nos minutos finais.

O Manchester City abriu o placar aos 7 minutos do segundo tempo. Navas cruzou rasteiro, Gerrard furou, lembrando a falha que ajudou a minar as chances de título do Liverpool no Inglês, e Jovetic mandou para as redes. O empate veio seis minutos depois. Sterling, melhor jogador em campo, acionou Sturridge que deu passe para Henderson marcar.

Aos 22, o City voltou a liderar o placar. Jovetic, novamente, bateu mal mas viu a bola sobrar em seus pés para uma nova finalização, desta vez certeira. O Liverpool igualou em 2 a 2 aos 40 minutos, quando Sterling bateu no canto e levou o duelo para as penalidades.

Na disputa, o time de Manchester teve fraco aproveitamento. Somente Iheanacho converteu. Kolarov mandou longe do gol, enquanto Yaya Touré e Jesús Navas tiveram suas cobranças defendidas pelo goleiro Mignolet. Do lado do Liverpool, Sturridge isolou, mas Emre Can, Henderson e o brasileiro Lucas Leiva garantiram a vitória.