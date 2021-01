Nos pênaltis, Milan derrota o Torino e avança às quartas da Copa da Itália

Líder do Campeonato Italiano com três pontos de vantagem sobre a Inter, o Milan deu mais um passo em busca de um outro título nacional. Nesta terça-feira, os comandados de Stefano Pioli receberam o Torino no San Siro pela Copa da Itália. Após empate sem gols no tempo regulamentar, a equipe da casa levou a melhor nos pênaltis por 5 a 4 e avançou na competição.

Agora, o Milan espera por Inter de Milão ou Fiorentina. As equipes medem forças nesta quarta-feira, às 11 horas (de Brasília). Também jogam amanhã pelo torneio italiano de mata-mata Juventus x Genoa e Napoli x Empoli.

O JOGO - O duelo foi equilibrado, sem as equipes conseguirem balançar as redes adversárias, nem nos 90 minutos regulares, nem nos 30 minutos extras da prorrogação, o que forçou a disputa dos pênaltis.

No primeiro tempo, o Torino até chegou a ter mais posse de bola, criando mais oportunidades. Enquanto isso, o Milan, mesmo com Zlatan Ibrahimovic no ataque, não conseguiu ameaçar. Nenhum dos dois goleiros teve muito trabalho na etapa inicial.

Na volta do intervalo, Stefano Pioli sacudiu o vestiário e os mandantes voltaram mais ligados. Porém, a igualdade seguiu na segunda etapa e também nos tempos extra. Aos 28 do segundo tempo, o goleiro Donnarumma acabou recebendo o cartão vermelho mesmo no banco de reservas. O arqueiro é desfalque para o próximo compromisso da equipe.

Nas penalidades, o equilíbrio seguiu para os dois lados. Foi somente com Tataruaanu, que defendeu pênalti de Rincon, que o Milan conseguiu sair vitoriosa. Do Torino, Belotti, Lukic, Lyanco e Milinkovic converteram suas cobranças. Pelos mandantes, Kessie, Hernandez, Tonali, Romagnoli e Calhanoglu balançaram as redes.