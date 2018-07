Nos pênaltis, Paraguai bate Venezuela e vai à final

Em busca do terceiro título no torneio, os paraguaios enfrentarão o Uruguai na decisão deste domingo, no Monumental de Nuñes, em Buenos Aires, às 16 horas. A Venezuela, que disputou sua primeira semifinal de Copa América, vai disputar o terceiro lugar contra o Peru, no sábado, em La Plata, às 16 horas.

Com o resultado, o Paraguai repetiu o placar das quartas de final, quando eliminou o Brasil após empatar sem gols com a bola rolando e obter a vitória nas cobranças de pênalti. O time finalista ainda não venceu nesta Copa América. Foram cinco empates seguidos, três na fase de grupos e dois no mata-mata.

O JOGO - Paraguai e Venezuela abandonaram a retranca, apresentada diante da seleção brasileira, e fizeram um duelo franco nesta quarta. Melhor tecnicamente, a equipe paraguaia foi mais incisiva no início e aproveitou o nervosismo dos venezuelanos para chegar ao ataque com mais facilidade.

Aos 7 minutos, Barreto criou a primeira boa chance de gol ao cabecear com perigo, sem marcação, após levantamento na área. Vega fez boa defesa e evitou o gol. Em outra boa oportunidade, Valdez escapou pela direita, entrou na área, mas bateu mal na bola. O goleiro da Venezuela não teve problemas para espalmar a bola, aos 24.

Mas, mesmo superior tecnicamente, o Paraguai perdia tempo na armação por conta dos seguidos erros de passe. A Venezuela passou a adiantar a marcação, dificultando ainda mais o jogo do rival. Mais confiante, chegou a mandar a bola para as redes, aos 34 minutos.

Vizcarrondo completou de cabeça para gol, mas o árbitro anulou o lance por causa do impedimento de Rondón. Em posição irregular, o atacante raspou na bola e atrapalhou o goleiro. Villar levou mais um susto aos 42, quando Moreno acertou o travessão. No rebote, o mesmo Rondón bateu forte no canto e exigiu grande defesa do goleiro.

As duas equipes mantiveram o ritmo no segundo tempo, mas com menos qualidade, principalmente no ataque. Jogando na base da vontade, Paraguai e Venezuela buscavam o gol em chutões para frente, sem maiores consequências. Villar e Vega tinham pouco trabalho debaixo de suas traves.

Aos 30, a torcida presente em Mendoza começou a soltar as primeiras vaias, diante dos insistentes erros de passe e das roubadas de bola no meio-campo. Gerardo Martino, técnico do Paraguai, resolveu arriscar e mandou a campo Roque Santa Cruz, recém-recuperado de lesão. O atacante, porém, voltou a sentir dores e pouco produziu. Ficou apenas cinco minutos em campo e foi substituído.

As duas seleções caíram ainda mais de rendimento no final do segundo tempo e levaram o duelo para a prorrogação. A Venezuela foi melhor no tempo extra e mandou duas bolas na trave em menos de três minutos. Aos 3, Maldonado finalizou de fora da área e contou com desvio de Fedor para carimbar o poste direito de Villar. Na sequência, Arango mandou na trave em cobrança de falta.

Pressionado, o Paraguai ficou em situação complicada aos 12 minutos do primeiro tempo da prorrogação, quando Santana recebeu o segundo cartão amarelo e foi expulso de campo. Com um a menos, o time paraguaio se concentrou na defesa para segurar as investidas da incansável Venezuela. Aos 14, Rondón bateu de voleio dentro da área e quase surpreendeu Villar.

Os venezuelanos continuaram melhor no segundo tempo e estiveram mais perto de balançar as redes, principalmente em jogadas individuais de Fedor e Rondón. Acuado, o Paraguai se defendeu como pôde e levou a disputa para os pênaltis.

Nas cobranças, o time paraguaio se impôs pelo placar de 5 a 3, com gols de Ortigoza, Barrios, Riveros, Martinez e Verón. A Venezuela desperdiçou somente uma finalização, com Lucena, que parou nas mãos de Villar.

Ficha Técnica:

Paraguai 0 (5) x (3) 0 Venezuela

Paraguai - Villar; Cáceres, Da Silva, Verón, Piris; Santana, Riveros, Ortigoza, Barreto (Estigarribia); Barrios e Valdez (Santa Cruz, Martinez). Técnico: Gerardo Martino.

Venezuela - Vega; Rosales, Vizcarrondo, Perozo (Manuel Rey) e Cichero; Di Giorgi, Lucena, González (Maldonado), Arango; Rondón e Moreno (Fedor). Técnico: Cesar Farias.

Cartões amarelos - Verón (Paraguai); Rosales (Venezuela).

Cartão vermelho - Santana (Paraguai).

Árbitro - Francisco Chacón (Fifa-México).

Renda e público - Não disponíveis.

Local - Estádio Malvinas Argentinas, em Mendoza (Argentina).