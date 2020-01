Nos pênaltis, Santos é eliminado na 2ª fase da Copa São Paulo pela Ponte Preta

O Santos está eliminado da Copa São Paulo de Futebol Júnior. Tricampeão da competição, a equipe santista empatou por 1 a 1 contra a Ponte Preta, neste sábado, no estádio Breno Ribeiro do Val, em Osvaldo Cruz (SP), pela segunda fase, e na disputa de pênaltis perdeu por 3 a 2.

A equipe de Campinas abriu o placar logo aos nove minutos do primeiro tempo, com Sandro. Na etapa final, o time de Santos conseguiu empatar, com Ivonei aos 14, e forçou as penalidades máximas.

A pontaria santista, porém, não estava calibrada. Em cinco tentativas, apenas dois gols. Os pontepretanos, por outro lado, tiveram desempenho superior, convertendo três das quatro tentativas que tiveram.

Também ao longo deste sábado, Joinville, Juventude, Tupi-MG, Taboão da Serra-SP, Red Bull Brasil-SP, Atlético Goianiense, Mirassol-SP e Athletico Paranaense também se garantiram na próxima etapa da Copa São Paulo.

Anteriormente, Botafogo-SP, Paraná, Desportivo Brasil-SP e Internacional também haviam garantido um lugar na terceira fase, mantendo viva a esperança de título.

Confira os resultados deste sábado pela 2.ª fase da Copa São Paulo:

Botafogo-SP 2 x 0 Botafogo-RJ

Vitória-BA 0 (4) x (5) 0 Paraná-PR

Desportivo Brasil-SP 2 x 1 Capivariano-SP

Internacional-RS 1 x 0 Volta Redonda-RJ

Joinville-SC 1 x 0 Tanabi-SP

Juventude-RS 2 (4) x (2) 2 Francana-SP

Tupi-MG 1 (6) x (5) 1 Gama-DF

Taboão da Serra-SP 3 (2) x (1) 3 Ituano-SP

Santos-SP 1 (2) x (3) 1 Ponte Preta-SP

Novorizontino-SP 0 x 2 Atlético-GO

Red Bull Brasil-SP 4 x 0 Serra-ES

Votuporanguense-SP 1 x 2 Mirassol-SP

Athletico-PR 1 (4) x (2) 1 Bahia-BA