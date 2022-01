Nos pênaltis, Santos vence a Ferroviária e avança às oitavas da Copinha

Mesmo com um homem a mais desde o início do segundo tempo, o Santos empatou com a Ferroviária, por 0 a 0, no tempo normal, mas venceu nas cobranças de pênaltis por 5 a 4 e se classificou às oitavas de final da Copa São Paulo de Futebol Júnior. O duelo acontece na Arena Fonte Luminosa, em Araraquara.

Na próxima fase, o Santos enfrentará o Fluminense, que nesta sexta-feira à tarde eliminou a Ponte Preta com vitória por 3 a 0, na cidade de Matão.

Leia Também Botafogo leva a melhor sobre Taubaté nos pênaltis e avança às oitavas na Copinha

O primeiro tempo foi bastante equilibrado e com os dois times apostando na marcação. Consequentemente, foram raras as oportunidades de gol, sendo uma para cada lado. O Santos assustou aos 22, em chute de Lucas, enquanto a Ferroviária respondeu aos 36, em finalização de Jhoninha.

No segundo tempo, a partida ficou mais movimentada e esquentou logo no primeiro minuto, quando o capitão da Ferroviária, Victor Hugo, acabou expulso por uma cotovelada em Wesley Patati, do Santos. O cartão vermelho rendeu muita discussão e empurrões entre os jogadores dentro de campo.

Apesar da vantagem numérica em campo, o Santos não conseguiu se impor e ter chances efetivas de abrir o placar. Num dos melhores momentos, aos 15 minutos, Rwan Seco recebeu cruzamento, girou sobre a marcação e mandou para fora.

Na reta final, o Santos esboçou pressão com muitas boas aéreas, mas sem sucesso. A última chance aconteceu aos 46, quando Victor Michel recebeu lançamento, ganhou da marcação, mas pecou na finalização, mandando para fora, não conseguindo tirar o zero do placar.

Nos pênaltis, o Santos foi impecável, converteu todas as cobranças e venceu por 5 a 4. A Ferroviária perdeu logo na primeira cobrança, quando Diógenes fez boa defesa no canto direito.

Ainda nesta sexta-feira, em partida emocionante, o América-MG também avançou para as oitavas de final ao ganhar nos pênaltis do Falcon-SE, por 5 a 4, depois do empate por 1 a 1 no tempo normal. O jogo foi realizado em São Carlos.

Na próxima fase, o América-MG vai ter pela frente o Novorizontino-SP, que mais cedo eliminou o Grêmio-RS com uma vitória por 2 a 1, na cidade de Jaú.

Confira os jogos desta sexta-feira:

11 horas

Taubaté-SP 1 (3) x (4) 1 Botafogo-RJ

13h15

Votuporanguense-SP 0 x 1 Bahia-BA

15 horas

Ponte Preta-SP 0 x 3 Fluminense-RJ

16 horas

Mirassol-SP 2 x 0 Sport-PE

17h15

Novorizontino-SP 2 x 1 Grêmio-RS

18h30

Falcon-SE 1 (4) x (5) 1 América-MG

19h30

Ferroviária-SP 0 (4) x (5) 0 Santos-SP

21h45

Corinthians-SP x Resende-RJ