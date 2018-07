'Nos restam 5 finais, e espero que sejam 6', diz Luis Enrique no Barça

O Barcelona enfrentará a Real Sociedad neste sábado, em casa, pela antepenúltima rodada do Campeonato Espanhol, determinado a dar mais um decisivo passo em sua busca pelo título nacional. Dois pontos à frente do vice-líder Real Madrid e vivendo fase espetacular, o time depende apenas de si para se sagrar campeão.

Ao falar sobre o momento vivido pela equipe, o técnico Luis Enrique destacou nesta sexta-feira, em entrevista coletiva, que "restam cinco finais" ao Barça nesta temporada europeia, se referindo ao fato de que disputará três rodadas derradeiras do torneio nacional, a decisão da Copa do Rei e o jogo de volta da semifinal diante do Bayern de Munique, terça-feira, na Alemanha.

"Nos restam cinco finais, e espero que sejam seis. Se formos melhores do que o Bayern, serão seis finais", ressaltou o comandante, que na última quarta-feira viu Lionel Messi dar um show na vitória por 3 a 0 sobre o rival alemão, no Camp Nou, onde o astro argentino marcou dois golaços e Neymar fechou o placar.

Luis Enrique também enfatizou nesta sexta que os jogadores precisam focar agora apenas o duelo diante da Real Sociedad, "um dos poucos times que não vencemos nesta temporada", sendo que no primeiro turno do Espanhol a equipe de San Sebastián derrotou o Barça por 1 a 0.

Aquela derrota, na época, serviu para o time catalão fazer uma autoavaliação e depois iniciar uma série fantástica de 29 triunfos, um empate e apenas um revés a mais. A boa fase, entretanto, não ilude o treinador, que reputou esse confronto como de "importância máxima" para o time. "Temos a sorte de depender de nós mesmos para conquistar a Liga (Espanhola), queremos que siga sendo assim e amanhã, de novo, teremos o nosso público 100% ao nosso lado", enfatizou.

Luis Enrique, por sua vez, completou 45 anos de idade nesta sexta-feira e foi aplaudido pelos jogadores quando chegou ao clube para comandar o treinamento desta manhã. No período, ele trabalhou com todos os jogadores da primeira equipe do Barça, exceto o defensor Jérémy Mathieu, que foi vetado do jogo de ida com o Bayern por causa de dores no tendão de Aquiles e desta vez realizou apenas trabalho específico.