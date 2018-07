Nos vestiários, CBF dá curso sobre mão na bola para jogadores

A Comissão de Arbitragem da CBF usou as dez partidas da rodada do fim de semana da Série A do Campeonato Brasileiro para passar aos jogadores as novas orientações da Fifa referentes a jogadas de mão na bola. Antes de cada jogo, o delegado da partida e o quarto árbitro chamaram os atletas para uma reunião no vestiário da arbitragem, onde foram mostrados vídeos com esse tipo de lance.

“Foi passado para os jogadores como eles devem se comportar e qual é o risco que correm ao entrar na bola de qualquer forma. Tudo isso foi mostrado para aqueles que quiseram mais informações. No jogo entre Internacional e Coritiba, por exemplo, o Abel (Braga, técnico do Inter) pediu que toda a sua defesa fosse lá ouvir a nossa exposição”, contou ao Estado o presidente da Comissão de Arbitragem da CBF, Sérgio Corrêa.

Segundo ele, o resultado das aulas aos atletas foi imediato. “Tanto é que tivemos poucos problemas com esse tipo de situação nesta rodada.”

Na quinta-feira, no auditório da entidade, no Rio, a CBF vai promover uma reunião técnica com os árbitros sorteados para atuar na 26.ª rodada da Série A e convidou os capitães dos 20 clubes e instrutores de arbitragem. Será uma espécie de curso intensivo, com aproximadamente três horas de duração, exclusivamente sobre as orientações da Fifa referentes aos lances de mão na bola, que vêm provocando muita polêmica no País.

“Vamos colocar 22 vídeos da Fifa e mais seis que o (Jorge) Larionda (ex-árbitro uruguaio e consultor da Fifa) analisou das competições nacionais e deu o seu parecer. Vamos fazer as considerações e mostrar qual decisão a Fifa deu para aquele tipo de lance. Resolvemos fazer isso para que as pessoas possam entender definitivamente que não inventamos nada. Apenas ampliaram-se as possibilidades de interpretar o lance”, disse Corrêa, que já recebeu confirmação de presença do goleiro Fábio (Cruzeiro) e do atacante Fred (Fluminense).

O presidente da Comissão de Arbitragem da CBF disse que o objetivo do encontro é acabar com a “desinformação total” que há no Brasil sobre os lances de mão na bola. Depois de ser criticada por não revelar o conteúdo da nova orientação da Fifa, a CBF resolveu exibir os vídeos, porém não vai colocá-los à disposição do público.

“São imagens de uso interno que serão apresentadas apenas para fins didáticos no nosso auditório. Não posso nem colocar no site da CBF porque não temos direito de imagem. Já pedimos a autorização à Fifa e estamos aguardando.”