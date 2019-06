'Nossa situação é muito desconfortável', diz zagueiro do Vasco

O Vasco foi superior na maior parte do tempo no clássico deste domingo com o Botafogo, no estádio Engenhão, no Rio de Janeiro. Apesar disso, o Botafogo foi mais eficiente e saiu com a vitória pelo placar de 1 a 0, com gol solitário do meia-atacante Diego Souza.

Logo após o revés, o zagueiro Werley, um dos poucos atletas vascaínos que parou para falar com a imprensa, lamentou a situação. Para o defensor, porém, está faltando capricho nas finalizações, o que impede uma melhora cruzmaltina na tabela de classificação do Campeonato Brasileiro.

"A bola não está entrando. Só vamos sair essa confusão se continuarmos trabalhando firme. Estamos em um clube que a torcida cobra muito. Nossa situação é muito desconfortável", afirmou o defensor.

Com o resultado, o Vasco segue na lanterna do Brasileirão, com apenas três pontos e sem uma vitória sequer. Avaí, também com três, Grêmio, com cinco, e CSA, com seis, completam a zona de rebaixamento. Cruzeiro e Fluminense, também com seis, são os primeiros fora da zona de rebaixamento para a Série B de 2020.