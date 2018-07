Vice-artilheiro da Série C com nove gols, o meia Fumagalli, ídolo da torcida do Guarani, afirmou ao Estado que a torcida merece o título e que, aos 39 anos, pretende seguir no clube de Campinas em 2017.

Quais foram as dificuldades entre o fracasso na A2 do Paulistão e o sucesso na Série C?

Foi um baque. Mas o elenco mudou bastante, ficaram cinco ou seis. O grupo era jovem, com muita pressão, eles não estavam preparados. A Série C é difícil, com dois regulamentos – muda de pontos corridos para o mata-mata. Mas tivemos condições melhores de trabalho. Conseguimos campanha ótima na fase de classificação e depois suamos, mas conseguimos chegar.

Qual a importância do torcedor bugrino na campanha?

Começamos com desconfiança, só que já existia a consciência que precisávamos iniciar bem, para trazer o torcedor pro nosso lado. Conseguimos transformar o Brinco de Ouro em um verdadeiro caldeirão.

O time não conquista um título há 35 anos (foi campeão da Série B em 1981). O que esperar das finais da Série C?

Depois da maneira que nos classificamos, vamos muito fortes. Claro que temos de respeitar o Boa Esporte, porque são qualificados. Sabemos que será equilibrado, mas é um título para entrar para a história do clube. Nossa torcida merece muito essa conquista.

Continua no clube em 2017?

Quero jogar mais uma temporada. Estou me sentindo muito bem aos 39 anos.