Nosso objetivo é o 3º lugar, diz técnico do Atlético de Madrid

O técnico Diego Simeone minimizou as chances de o Atlético de Madrid repetir o título da última temporada do Campeonato Espanhol. O Atlético esteve à altura do Real Madrid e do Barcelona na campanha 2013/14 e conquistou o título espanhol no campo do Barça no último dia da temporada. Além disso, chegou à final da Liga dos Campeões, quando foi derrotado pelo Real.

“Não gosto de mentir às pessoas, e uma coisa está clara: não podemos competir com o Real e o Barcelona”, afirmou o treinador ao jornal Gazzetta dello Sport. “Nossos adversários serão Sevilla, Valencia e Atlhetic (de Bilbao), nosso objetivo é o terceiro lugar”, acrescentou. Essa é uma tática semelhante àquela que o ex-jogador da Argentina usou na temporada passada, quando se recusou a aceitar que seu time era candidato ao título até o final.

O Atlético vendeu vários jogadores de destaque, incluindo o atacante brasileiro naturalizado espanhol Diego Costa, mas se reforçou e mostrou, no empate de 1 x 1 com o Real no jogo de ida da Supercopa da Espanha, que continua difícil de ser batido. “Estamos montando o grupo e mudamos, acima de tudo no ataque”, disse Simeone.

“Mandzukic, Jiménez e Griezmann são diferentes de Costa, Villa e Adrián, mas mantivemos a mesma estrutura, que é a base do time, e agora estamos procurando o melhor estilo a adotar. Temos que ter paciência”, disse. “Somos os campeões, mas os jogadores não são os mesmos, e não estamos na mesma categoria do Barça e do Real”, completou.