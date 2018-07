Notificado pelo São Paulo, Inter garante que Oscar joga

PORTO ALEGRE - A batalha pelo meia Oscar teve mais um capítulo nesta quinta-feira. Após a decisão do Tribunal Regional do Trabalho (TRT) paulista na última quarta, que restabeleceu os direitos do jogador ao São Paulo, a equipe do Morumbi decidiu notificar o Internacional, alertando que a escalação do atleta poderá acarretar em riscos ao clube gaúcho.

"Diante do bom relacionamento que temos com o Internacional, houvemos por bem também notificar o clube e a Federação Gaúcha para que não corram o risco de utilizarem indevidamente o atleta e venham a sofrer sanções desportivas", explicou o diretor de futebol do São Paulo, Adalberto Batista.

No entanto, mesmo com o comunicado do time paulista, o Internacional confirmou que Oscar estará em campo na partida desta quinta-feira diante do Juan Aurich, pela estreia da Libertadores, às 20 horas, no Beira-Rio. De acordo com o presidente Giovanni Luigi, o clube recebeu as garantias de que pode escalar o jogador.

"A informação que eu tenho, principalmente da parte do advogado do Oscar, é de que o jogador está liberado para jogar na partida de hoje (quinta-feira)", declarou, em entrevista à Rádio Gaúcha, antes de admitir que se preocupa com o futuro do meia na equipe.

"Logicamente pensamos no futuro do jogador. Mas está é uma questão que vamos avaliar com o departamento jurídico do clube e com o advogado do atleta. Ainda há uma outra instância jurídica. Quando contratamos o Oscar sabíamos que teria um certo risco, mas isso será definido no departamento jurídico", apontou.

O imbróglio entre as partes começou no final de 2009, quando, com 18 anos, Oscar entrou na Justiça contra o São Paulo, alegando irregularidades em um contrato que havia sido assinado por ele dois anos antes. Depois de uma série de julgamentos e recursos, o meia conseguiu se desvincular e acertou sua transferência para o Internacional.