Nova arena do Grêmio não terá lugar para torcedores desordeiros

PORTO ALEGRE - A nova arena do Grêmio não terá lugar para aqueles torcedores que arrumam confusão e briga durante as partidas. A afirmação e de Carlos Eduardo Paes Barretos, responsável pela OAS, empresa parceira do clube gaúcho na empreitada do novo estádio. "Sabemos o tamanho da paixão do torcedor do Grêmio, mas não queremos os desordeiros. Com a concepção de arenas multipropósitos, também queremos o novo torcedor, aquele que por vários fatores deixaram ou nunca estiveram nos estádios", disse. "Queremos o torcedor do bem."

O Grêmio é o primeiro clube do Brasil a ter sua arena totalmente concluída dentro dos padrões da FIFA, o que fez o presidente Paulo Odone lamentar a decisão do Comitê Local e da Fifa a não escolher Porto alegre para a Copa das Confederações. Na cidade gaúcha, o Beira-Rio foi o estádio escolhido para a sediar a Copa do Mundo de 2014. "Quando o Beira-Rio foi escolhido, a arena do Grêmio era apenas um projeto. E nós nunca tentamos tirar do Beira-Rio o seu direito de sediar a competição."

Com investimento de R$ 540 milhões, a parceria estima que o estádio multiuso possa arrecadar em seu primeiro ano algo em torno de R$ 120 milhões. Durante os 20 anos, a arena será administrada pela Grêmio Empreendimentos, cuja divisão dos lucros fora do futebol está definida da seguinte maneira: 35% para a OAS e 65% para o clube. O Grêmio fica com 100% dos lucros do futebol.

Ao menos três grandes shows estão sendo projetados para o ano que vem, e a possibilidade de abrigar uma das edições do UFC. "Estamos conversando com os empresários do UFC para entender melhor o que é esse evento e suas características. O importante e ressaltar que a arena do Grêmio pode receber tanto um show para 2 mil pessoas quanto para 60 mil, que é sua capacidade máxima", explicou Carlos Eduardo.

A parceria também admite negociar com um banco chinês para batizar a arena com seu nome. Os valores não foram revelados. Estima-se que esteja na casa dos R$ 350 milhões.

Shopping

Na nova concepção da arena gremista, o local devera funcionar como uma espécie de shopping center, onde o futebol às quartas e aos domingos será apenas mais um atrativo. A arena foi projetada para ter vida diariamente, com suas lojas, escritórios e restaurantes. A intenção e tirar dinheiro do estádio para colocar no futebol, invertendo a mão que se tem hoje na maioria dos clubes brasileiros.

Um dia antes de sua inauguração, neste sábado, com a partida entre Grêmio e Hamburgo, que cobrou 600 mil euros para fazer essa partida, 50% dos camarotes já foram negociados.

Preços dos ingressos

O clube também trabalha com a possibilidade de atender os torcedores mais populares, com preço de ingressos mais em conta no setor de geral, cuja capacidade é para 10.132 pessoas. Cerca de 30 mil sócios-torcedores já estão cadastrados.