Nova arena do Palmeiras começa a ter grama plantada

Começou neste sábado o plantio do gramado da Allianz Parque, o novo estádio do Palmeiras, na zona oeste de São Paulo. Foram colocados os primeiros 400 metros quadrados de grama e a previsão é que o plantio deve acontecer até o fim da próxima semana. O primeiro trecho plantado é o que fica localizado em direção à rua Turiassu, justamente onde foi instalado as câmeras instaladas para o torcedor acompanhar o andamento da obra pelo site do estádio.

O gramado precisa de cerca de 45 dias para fixar-se no solo e estar em condições aptas para ser pisado e utilizado normalmente. O gramado é formado com grama bermuda, desenvolvida especialmente para o clima tropical. Durante o período de inverno, um outro tipo de gramado será instalado por cima para aguentar a diferença de temperatura.

A grama da Allianz Parque foi plantada no Rio Grande do Sul e transportada em rolos por carretas até a arena. Com 92% da obra concluída, o Allianz Parque está em fase de acabamento e já tem metade das cadeiras instaladas. Os 276 refletores estão funcionando e os dois telões de LED foram colocados. A arena contará ainda com 250 câmeras de monitoramento, com um software que permite o reconhecimento facial. A previsão de término da obra continua sendo o fim deste mês de julho.