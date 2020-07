Corinthians lança segundo uniforme e volta ao tradicional preto com listras brancas

O Corinthians lançou nesta terça-feira, seu segundo uniforme para a temporada. Assim como a camisa número 1, a nova camisa homenageia o título do Campeonato Brasileiro de 1990, o primeiro conquistado pelo clube. No entanto, a camisa não traz a gola polo característica do uniforme utilizado naquele ano.

Preto com listras brancas, o novo manto já era conhecido pelos torcedores. Isso porque imagens da camisa tinham sido vazadas na internet. O novo segundo uniforme é bastante similar ao utilizado em 2013.

Interessados já podem realizar sua pré-venda nas lojas oficiais do clube. A nova camisa poderá ser adquirida pelo mesmo preço do uniforme número 1, ou seja, por R$ 399,99. Um modelo mais barato é vendido por R$ 249,99.

A nova linha será estreada nesta quarta-feira. O Corinthians, vestindo a nova camisa principal, enfrentará o Palmeiras, às 21h30, pela 11ª rodada do Campeonato Paulista. O confronto marcará a retomada da competição, paralisada desde março em decorrência da pandemia da covid-19.