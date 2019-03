Nova camisa do Palmeiras terá versão autografada por Marcos e kit especial

A nova camisa três do Palmeiras, revelada nesta sexta-feira, terá uma versão especial para os torcedores. O uniforme que faz referência à peça usada pelo ex-goleiro Marcos na Copa Libertadores de 1999 será vendido a partir do dia 12 em uma versão de luxo. Fontes ligadas à direção alviverde afirmaram ao Estado que pelo preço de R$ 799 o torcedor poderá levar para casa o artigo com o autográfo por Marcos, junto com uma placa comemorativa e a numeração na etiqueta de 01 a 1999. Questionada pela reportagem, a Puma, fornecedora de material esportivo do clube, não desmentiu e nem confirmou as informações.

A peça na cor azul celeste será usada pela primeira vez pelo time no dia 12, data do jogo contra o Melgar, do Peru, no Allianz Parque, pela segunda rodada da fase de grupos da Copa Libertadores. Será a primeira partida do Palmeiras em casa pela competição continental. A estreia será na Colômbia, na próxima quarta, contra o Junior Barranquilla.

Depois dessa primeira etapa de venda, a camisa azul celeste poderá ser adquirida em 12 de abril, em um novo formato. Por R$ 249,90 os torcedores poderão comprar a peça em uma versão simples, sem o kit especial numerado. A peça é a primeira camisa alternativa produzida pela Puma, empresa responsável pelo material esportivo do Palmeiras desde janeiro.

O clube divulgou a nova camisa em vídeo nas redes sociais publicado nesta sexta-feira. O ex-goleiro Marcos foi à Academia de Futebol para gravar as imagens e as fotos promocionais da ação. O título da Libertadores de 1999 foi conquistado em junho daquele ano após derrotar em final o Deportivo Cali, da Colômbia.