Nova camisa do São Paulo permite personalização com principais títulos

O torcedor do São Paulo que comprar a nova camisa lançada recentemente poderá customizar o uniforme com cinco diferentes patches especiais que remetem às grandes conquistas do clube no futebol. O custo de R$ 0,01 é simbólico e o material estará disponível no site da adidas ou na loja da patrocinadora no shopping Eldorado ou na Bayard Morumbi, em São Paulo.

No total, foram disponibilizados 6.500 patches e eles podem ser colocados na camisa da mesma forma que o torcedor personaliza com nome e número nas costas. Geralmente, o patch pode ser colocado na manga do uniforme, o lugar mais comum, mas tem torcedor que opta por colocar até mais e utiliza a lateral da barra da camisa, na parte de baixo.

O patch mais emblemático é o que se refere aos três títulos mundiais conquistados pelo clube, em 1992, 1993 e 2005. É redondo, traz as datas e a inscrição "Tricampeão mundial". Outro, com os mesmos anos, tem um formato mais hexagonal e está escrito "Tri da América", numa referência às conquistas da Copa Libertadores.

Outro emblema remeta aos títulos do Campeonato Brasileiro. O "Hexa Brasileiro" tem os anos 77, 86, 91, 06, 07 e 08, além de ter seis estrelas. A novidade inclui ainda um patch sobre a Copa São Paulo de Futebol Júnior com a inscrição "Tetracampeão da Copinha". O último comemora as vitórias estaduais com "21 Paulistões". Caso o São Paulo seja campeão do Paulistão neste ano, o símbolo terá de ser atualizado.

A camisa 1 para a temporada chega com algumas novidades. A principal delas é que uma fina faixa tricolor estará na lateral do uniforme, saindo de baixo da manga e indo até a barra da camisa. São listras em vermelho, branco, preto, branco e vermelho, nesta sequência, que remetem às cores do clube. Já as listras vermelhas no ombro do modelo anterior sumiram.

Outro detalhe importante é que o número na camisa e o nome do atleta passa a constar na cor vermelha, diferentemente do modelo atual, que traz esses elementos em preto - este era um pedido de boa parte da torcida. A camisa tem a tradicional faixa tricolor no peito, mas ela é costurada. A gola em V também remete aos uniformes do passado, ocupando o espaço de uma gola tipo polo do uniforme anterior.

A nova camisa 1 do São Paulo já está à venda pelo site da adidas, lojas próprias e lojas oficiais do SPFC. O preço é de R$249,99 (masculino e feminino), R$ 229,99 (infantil) e R$ 249,99 para o mini-kit, composto por shorts e camisa para crianças de 2 a 6 anos.