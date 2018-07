Nova lesão afasta Owen do Manchester por 6 semanas

Owen se machucou no início da partida contra o Otelul Galati, no dia 2, pela Liga dos Campeões, quando participou da jogada que gerou o primeiro gol dos ingleses. O Manchester venceu a partida por 2 a 0. A lesão só foi confirmada nesta semana pelo porta-voz do clube.

"Michael sofreu uma lesão muscular na coxa e ficará fora por pelo menos seis semanas", anunciou. Desta forma, Owen tem poucas chances de voltar ao time ainda neste ano, embora o técnico Alex Ferguson tenha cogitado a possibilidade de contar com o atleta no duelo contra o Wigan, no Boxing Day, o dia seguinte ao Natal.

A nova contusão volta a levantar boatos sobre uma possível aposentadoria precoce do atacante de 21 anos, que vem sofrendo com seguidas lesões nas últimas temporadas.