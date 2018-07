Nova lesão afasta Valdivia do Palmeiras por 30 dias A lesão do meia Valdivia foi mais grave que os médicos suspeitavam. O chileno, que saiu com dores na coxa esquerda no segundo tempo do jogo contra o Paulista, na noite de quarta-feira, passou por exames na tarde desta quinta que apontaram uma lesão leve no músculo posterior da coxa. Ele ficará pelo menos 30 dias fora e já iniciou os trabalhos de fisioterapia.