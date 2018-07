Nova lesão de Deco decepciona Luxemburgo no Fluminense

RIO - A nova contusão do meia Deco desapontou o técnico Vanderlei Luxemburgo, que contava com o jogador para um revezamento com Felipe no meio campo do Fluminense. Deco estava sem jogar desde 31 de julho, quando acusou problema muscular na coxa direita. Voltou na última quarta-feira contra o Goiás, pela Copa do Brasil. Mas deixou o campo com novo problema muscular. Agora, na coxa esquerda.

Ainda não se sabe ao certo quanto tempo Deco levará para se recuperar. Mesmo assim, Luxemburgo disse que aguarda o craque para a sequência da temporada. Sem Deco, o Fluminense tem outros desfalques para o duelo de domingo contra o São Paulo, no Morumbi: o volante Valencia, o lateral-direito Wellington Silva e o atacante Marcelinho - todos contundidos.

O time se reapresentou nesta quinta nas Laranjeiras e Luxemburgo reforçou que os atletas têm de aproveitar o tempo livre para descansar. Em 23 dias, o Fluminense entrou em campo sete vezes.