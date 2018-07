Nova lesão de Fabrício pode ser séria no São Paulo

“A gravidade da lesão ainda não dá para saber, mas ele sentiu torção no joelho esquerdo e saiu com muita dor. Tentamos colocá-lo de pé, mas ao ficar já sentiu dor. Vamos examinar direitinho, o local não está inchado”, avaliou o médico Auro Rayel. “Vamos fazer exames amanhã (nesta segunda-feira), não quero adiantar nada, porém preocupa e pode ser lesão de ligamentos.”

Pela terceira vez Fabrício deixa o campo com menos de 25 minutos acusando lesão com a camisa são-paulina. Ontem, era sua volta aos campos após 76 dias tratando lesão na panturrilha direita sentida diante do Mogi Mirim, no Estadual, também com 22 minutos em campo. Lesão essa que já o havia tirado de campo contra o Bragantino com 14 minutos.