Nova lesão deixa Valdivia parado por 30 dias no Palmeiras

SÃO PAULO - A lesão do meia Valdivia foi mais grave que os médicos imaginavam. O chileno, que saiu com dores na coxa esquerda no segundo tempo do jogo contra o Paulista, na quarta-feira, passou por exames na tarde desta quinta que apontaram uma lesão leve no músculo posterior da coxa. Ele ficará pelo menos 30 dias fora e já iniciou os trabalhos de fisioterapia.

Valdivia não consegue ter uma boa sequência desde que voltou ao Palmeiras, em 2010, e havia prometido no início deste ano que a temporada seria diferente: sem problemas e com poucas lesões. Mas, apenas neste Campeonato Paulista, ele desfalcou o time em seis jogos por causa de dores na coxa direita.

Sem Valdivia, Luiz Felipe Scolari nem vai precisar pensar muito para armar a equipe. Afinal, ele tem Daniel Carvalho à disposição e já vai escalá-lo na partida de sábado, contra o Mirassol, no Pacaembu. Wesley, que estreou em Jundiaí na vitória alviverde por 1 a 0, vai ganhar mais uma chance como titular.