Nova musa da Fifa, Fernanda Lima vai apresentar a Bola de Ouro

SÃO PAULO - Fernanda Lima é a nova musa da Fifa. Depois do enorme sucesso que fez como apresentadora do sorteio dos grupos da Copa do Mundo, sexta-feira, na Costa do Sauipe, ela vai comandar a cerimônia de premiação dos melhores do mundo que a entidade promoverá no dia 13 de janeiro em Zurique, na Suíça.

Para a entrega da Bola de Ouro, Fernanda Lima terá a companhia do ex-jogador holandês Ruud Gullit. No evento na Bahia, o seu parceiro de palco foi o marido Rodrigo Hilbert. O anúncio de que será a apresentadora da premiação ao melhor jogador do mundo foi feito pela própria Fernanda em vídeo divulgado pela Fifa em seu site e no YouTube.

Ao contrário de sexta-feira, quando usou um vestido em tom dourado com um generoso decote, ela aparece no vídeo com blazer claro e camiseta branca. A gravação tem 16 minutos e Fernanda, em inglês, anuncia os finalistas de todas as categorias. Ronaldo Fenômeno também participa do vídeo e, em um rápido pronunciamento, deseja boa sorte aos finalistas.

DESCULPAS

Após a TV estatal do Irã cortar partes da transmissão do sorteio por causa do vestido de Fernanda Lima, a apresentadora viu iranianos usarem as redes sociais para pedir desculpas. Um deles escreveu: "Em meu nome e do povo iraniano, gostaria de pedir desculpas a você, a sua família, ao belo povo do Brasil e às mulheres de espírito livre de todo o mundo, por um comportamento tão ruim".