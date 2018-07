De quem é a culpa pela má fase do futebol brasileiro? De Dunga? Dos jogadores? Da CBF? Após a eliminação da seleção diante do Paraguai, nas quartas de final da Copa América, as discussões sobre a atual crise do futebol brasileiro ganharam força. Para ex-jogadores com passagem de destaque pela seleção, o Brasil vive um péssimo momento por uma série de fatores, que incluem a comissão técnica da seleção brasileira, a atual safra de jogadores e a CBF.