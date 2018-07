Neymar nunca esteve tão perto do top 3 da Fifa

A Fifa anuncia nesta segunda-feira os três finalistas ao prêmio de melhor do mundo em 2015. A chance de Neymar aparecer ao lado de Messi e Cristiano Ronaldo nunca foi tão real. O brasileiro tem sido enaltecido por treinadores e jogadores pelo seu desempenho espetacular no Barcelona. A entrega da Bola de Ouro será no dia 11 de janeiro.

Líder no ranking de nacionalidades do prêmio com oito conquistas, o Brasil não tem um finalista desde 2007, quando Kaká foi o vencedor.

Este ano, há um fator que pode ser determinante para Neymar brigar pelo troféu: os capitães e técnicos das seleções tiveram até o último dia 20 para entregar as suas listas à Fifa. Foi justamente na reta final do período da eleição – quando a maioria dos eleitores costuma votar – que Neymar viveu o melhor momento da carreira. Coincidentemente, nos últimos dois meses Messi esteve machucado e Cristiano Ronaldo enfrentou má fase no Real Madrid.

Antes de se apresentar à seleção brasileira no último dia 9 para os jogos contra Argentina e Peru, pelas Eliminatórias da Copa do Mundo, por exemplo, Neymar ostentava números impressionantes. Em oito jogos, havia marcado dez gols.

Desde o primeiro semestre do ano Neymar se firmou como protagonista no Barcelona. O brasileiro terminou a Liga dos Campeões com dez gols, dividindo a artilharia do torneio com Messi e Cristiano Ronaldo.

Detalhe: foram gols decisivos para que o Barça conquistasse o título. Neymar se transformou no primeiro jogador na história a balançar as redes em todos os jogos a partir das quartas de final. Foram três vezes contra o PSG, depois mais três diante do Bayern de Munique nas semifinais e, para fechar com chave de ouro, ele voltou a marcar na decisão com a Juventus.

Esses jogos serviram para alçar o brasileiro ao mesmo patamar de Messi e Cristiano Ronaldo. A dupla, que tem dominado a premiação da Fifa desde 2008, passou, então, a ter um concorrente de peso este ano.

O Barcelona viu Neymar liderar o Barcelona no período em que Messi ficou fora de combate devido a uma lesão no joelho esquerdo. O brasileiro deu conta do recado e encantou o mundo com lances geniais, assim como o argentino vem fazendo nos últimos anos.

Em uma partida contra o Villarreal, Neymar deu um chapéu de costas no seu marcador e, antes de a bola cair, bateu de primeira para o gol. O lance fez o atacante ser comparado a Pelé por parte da imprensa europeia.

Técnicos, jogadores e ex-atletas também passaram a rasgar elogios ao craque. A partir daquele momento, a presença de Neymar na lista dos finalistas ao prêmio de melhor do mundo passou a ser tratada como fato consumado por muita gente.

Ronaldinho Gaúcho, outro craque brasileiro que fez história no Barcelona, puxa a fila de súditos. “Neymar é o melhor do mundo. Na idade em que está, pode evoluir e ficar cada vez melhor. Agora que alcançou o nível de melhor do mundo, pode permanecer lá por cinco, seis anos, confortavelmente”.