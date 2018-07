No dia 27 de dezembro de 2014, a lanterna do Campeonato Inglês, tido por muitos como 'o mais difícil do mundo', era ocupada pelo modesto Leicester City. Nenhuma surpresa muito grande, afinal, o time havia sido recém-promovido de volta à elite. Um ano se passou desde então e, hoje, 27 de dezembro de 2015, a liderança do campeonato não é mais composta pelos poderosos Manchester City, Chelsea, Arsenal ou Manchester United. Acredite: a liga mais rica do mundo é encabeçada pelo próprio Leicester, que vem se sagrando como a maior surpresa do futebol europeu nesta temporada.

Apesar dos 131 anos de história, o Leicester é considerado um time de média expressão na Inglaterra. Sediado na cidade de mesmo nome, que fica na zona central do país (a 143km de Londres), o clube é conhecido pelo apelido 'The Foxes (As Raposas)' por conta da região, que era conhecida pela caça em larga escala ao animal no século 19. Atualmente, a cidade abriga pouco mais de 300 mil dos 53 milhões de habitantes da Inglaterra.

Após se safar do rebaixamento na última temporada, terminando em 14º lugar, o Leicester veio para a atual edição do Campeonato Inglês com o mesmo objetivo. Desde então, passaram-se 18 partidas. Foram incríveis 11 vitórias, 5 empates e apenas duas derrota das Raposas, que coloca o time na liderança do certame. De quebra, a equipe ainda tem o melhor ataque (37 gols) e a melhor campanha como visitante desta primeira metade da temporada. Existem dúvidas sobre a capacidade do Leicester de manter a atual forma, porém, mesmo que o título não venha, já é possível dizer que a campanha do time é histórica.

Desde que o Campeonato Inglês se transformou na Premier League, em 1992, apenas cinco clubes levantaram a taça: Manchester United, Arsenal, Chelsea, Manchester City e Blackburn Rovers (considerado o último 'azarão' a ser campeão, apesar do belo time que foi montado para a temporada do título, em 1994-95). Desta forma, o Leicester busca quebrar um tabu de 21 anos sem títulos de clubes fora do eixo Londres-Manchester. A favor do Leicester, conta o fato de que, dos últimos seis times que passaram o natal na ponta do campeonato, cinco terminaram campeões.

HISTÓRIA

O Leicester City foi fundado no longíquo ano de 1884, por um grupo de alunos da escola Wyggeston. Seu primeiro nome foi Leicester Fosse, pelo fato de jogar em um campo nas proximidades da Fosse Road. Até a entrada na Football Association, em 1890, o time mandou seus jogos semiprofissionais em mais três estádios diferentes da cidade até a mudança para Filbert Street, local que recebeu as partidas do Leicester até o ano de 2002. Naquele ano, o moderno Filbert Way terminou de ser construído. Hoje, o estádio do Leicester leva o nome da patrocinadora do clube: King Power Stadium. Com capacidade para 32.500 pessoas, recebe até mesmo jogos da seleção inglesa.

A temporada de 1908-09 foi a primeira do clube na elite do futebol inglês, mas não reserva boas lembranças. Afinal, naquele ano, o time foi novamente rebaixado e ainda sofreu a maior derrota da história do Campeonato Inglês: 12 a 0. Para piorar, os algozes foram o Nottingham Forest, rival histórico da equipe junto com o Derby County e o Conventry City. Leicester e Conventry formam a grande rivalidade local da East Midlands (as duas cidades são separadas por apenas 24 quilômetros). O clássico é conhecido como 'Derby M69' devido ao nome da auto-estrada que liga as duas cidades.

O primeiro título oficial do Leicester City só veio no ano de 1925, quando o time foi campeão da segunda divisão. A equipe, que 'passeou' pelas diversas divisões da Inglaterra durante sua história, ainda repetiu este feito mais seis vezes (a última em 2013-14). Em 2008-09, chegou a ser campeã da terceira divisão.

Porém, a maior glória do clube em seus 131 anos (pelo menos até agora) foi a conquista da Copa da Liga Inglesa por três vezes. A primeira veio em 1963. Após dois vices da Copa da Inglaterra, o Leicester levantou a taça da Copa da Liga em final contra o Stoke City. O segundo título já veio na 'época de ouro' da equipe - o final da década de 90, em 1996-97, e o último em 1999-00. O time ainda foi vice-campeão em 1998-99 e disputou a Copa da Uefa (atual Europa League) nos anos de 1998 e 2001.

Agora, 16 anos após a conquista do último grande título, o Leicester vai atrás do grande feito de sua história, que seria o Campeonato Inglês na atual temporada. Se conseguirem, pelo menos, repetir a campanha do primeiro turno, as Raposas terão chances bem reais de escrever a história e conquistar o maior campeonato nacional justo em sua época mais competitiva.