Nova patrocinadora escolhe o Palmeiras pela força da marca

O Palmeiras apresentou nesta segunda-feira a empresa Prevent Senior como nova patrocinadora da omoplata da camisa do clube. O plano de seguros para terceira idade vai ter sua marca exibida no ombro da camisa por uma temporada e pagará ao clube R$ 6 milhões. Segundo o sócio-proprietário da empresa, Fernando Fagundes Parrillo, outros times foram ouvidos, mas o Palmeiras foi quem mais agradou.

"Conversamos com outros clubes sim e fizemos uma pesquisa para chegar a conclusão que o Palmeiras seria a melhor opção. É um clube que tem credibilidade e é importante ter sua marca aliada a ela", disse o empresário, que negou ter algum tipo de conflito de interesse pelo fato da arena do Palmeiras ter o nome da Allianz, seguradora que também tem plano de saúde.

"Dá para trabalhar em conjunto, até porque o nicho de mercado é outro. A gente fica confortável com essa situação e a gente trabalha com pessoas de terceira idade, que muitas vezes não são aceitas em outros planos. É em um nicho muito específico. Temos uma relação saudável com a Allianz", explicou Parrillo.

Já o presidente Paulo Nobre destacou a credibilidade que o clube conquistou nos últimos meses e, como consequência, tem conseguido fazer bons negócios. "Não tenho dúvida que as empresas se aproximam pela grandeza do Palmeiras. Se o Palmeiras não fosse uma marca centenária e respeitada, nada disso teria acontecido. Conseguimos conquistar credibilidade no mercado nos últimos dois anos", disse o presidente palmeirense.

A nova marca, que já vinha sendo exibida nos últimos jogos, mas como patrocinador pontual, e voltará a aparecer no uniforme do Palmeiras no próximo sábado, na partida contra o Audax, no Allianz Parque.